謝明樹獲10大神農獎 南市府贈匾表揚

2018-12-12 11:37

〔記者王涵平／台南報導〕原任職造船公司返鄉務農的楠西區農民謝明樹，獲第31屆十大神農獎，今在市政會議獲代理市長李孟諺贈匾表揚，創新研發精神值得學習。

南市農業局表示，謝明樹種植蜜棗及火龍果，其中紅龍果10.5公頃、蜜棗10.4公頃、芒果0.5公頃，謝明樹研發網內溫室設施設計採用捲揚式活動馬達，可於採收結束後收起保存，延長帆布使用期限。蜜棗由於生長成熟速度慢，掛樹期長，因此果實比一般要來的大1級，因設計採用捲揚式設施解決了春雨時期蜜棗裂果與果實品質不佳的問題，順利調節產季至4月底之後，並使收益增加50%。

此外，開發與設計新型LED飛碟型燈泡，有效提高了紅龍果燈照催花的效果，改善傳統節能燈催花成果不穩定的問題，成功將紅龍果產期延長至3月。更首創利用11目抗強風螺旋織網進行棗與紅龍果的栽培：改進了傳統木瓜型簡易網室栽培果樹的缺失，也大幅降低套袋人工成本與維護果實品質，目前已擴及超過100公頃以上的農友仿效。

農業局指出，謝明樹利用產期調節與栽培技術成功拓展棗「珍蜜」品種的外銷市場，今年3月首發日本500公斤，提高台灣棗在國外市場的能見度。

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