台灣人限定！桃捷將招考75名額、最高待遇74K

2018-12-12 11:26

［記者謝武雄／桃園報導］桃園大眾捷運將招考新血，職務包含維修、運務、管理人員共75人；另原住民、身心障礙者保障名額17人，總計92人，其中副管理師部分最高可達7萬4300元，其他職務在90天試用期為3萬200元至3萬9000元間，通過90天試用期將達3萬3200元至4萬3300元間，也就是說試用期滿後最高待遇74K、最低33K。

招生簡章已經上網公告，意者可於17日上午9時至31日下午5時辦理報名、繳費，另有現場繳費，可於20、21日的上午9點到晚上8點到開南大學至誠樓A103教室辦理，完成報名程序者可於明年1月10日上午10點起上網下載列印測驗時間、試場位置及准考證，1月12日進行術科考試及筆試、1月23日口試、1月25日公布錄取名單。

此次招考的92個名額以運務類組為最大宗共41個，包含司機員、站務員、工程員等職務，其次是維修類組31個，分別是機械、電機、軌道、土木等類技術員，另外管理類組3位包含企劃資訊助理工程員、會計副管理師、人力資源副管理師，另原住民類組有13位，職務類別為司機員、技術員，身心障礙類組則招考4位運務票務技術員。

待報考資格，須具有中華民國國籍、且不得兼具外國國籍，年齡不限，除報考務運務類組工程員、管理類組職務需大專院校畢業外，其餘只要高中職畢業即可。

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