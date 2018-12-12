吳寶春奪冠就忘了背後推手 榖研所前所長痛批：唯利是圖

2018-12-12 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名麵包師傅吳寶春在上海拓點，被中國網友貼上台獨標籤，吳寶春隨後在臉書發表聲明，自稱生於中國台灣、支持九二共識，引發台灣民眾反彈，許多烘培界人士也陸續發聲。

臉書粉絲專頁「文青別鬼扯」版主「鬼王」劉志偉昨在臉書披露，縱使吳寶春奪得世界冠軍，台灣民眾將他捧成台灣之光，但台灣的烘焙業界卻冷眼看待，因為「他從頭到尾都沒感謝過一大群默默支持協助他、把他推向世界冠軍的幕後工（功）臣」，世界麵包大賽的規則、流程繁雜，報名比賽及後續的食宿規劃也是一大問題，「這就必須是和法國的烘焙業界、與主辦單位有connection的人才能勝任」，加上世界麵包大賽的原料、設備與台灣大不相同，因此選手賽前都需要在專業的烘焙廚房受訓練習，「這一切都是由穀研所邀集國內的烘焙與麵粉業者共同統籌規劃與贊助」，若沒有這些人的幫助，吳寶春或許連參加比賽的門票都拿不到。

穀研所前所長盧訓也親自在其臉書PO文（現已隱藏「只限本人」觀看）抒發感想，談及當年吳寶春參加世界麵包大賽時，穀研所、糕餅公會、麵粉公會皆傾全力相助，榖研所在吳寶春比賽前，還請裡面最優秀的麵包老師幫他做4週的特訓，沒有跟他收取半毛錢，榮獲世界冠軍後，吳卻沒有對這3個單位表達任何感謝之意，讓在背後默默付出、全力支持吳寶春的單位領導和麵包師傅都感到相當失望。

盧訓還透露，後來有次行政院長想邀請吳寶春出席記者會，一同推廣台灣點心，吳寶春卻回應，「沒有給錢，不和院長合影做宣傳」，盧訓當時向吳寶春解釋，這是相當榮耀的一件事，吳寶春仍舊拒絕，讓盧訓失望至極，盧訓感嘆，「看到什麼叫唯利是圖，糕餅業啊！」「完全是一個愛錢沒有原則的投機分子」。

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