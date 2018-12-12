助推社區友善耕作 江聰淵：種菜不「拔菜」

2018-12-12 11:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所鑒於延平社區發展協會的友善耕作土地被收回，除協助社區另找新的土地耕作，並向縣府爭取20萬元補助社區整地，讓居民重新找回友善耕作的樂趣，今公所與社區舉行成果發表會；宜蘭市長江聰淵說，來友善農場是要種菜而不「拔菜（蔡）」，未來也歡迎總統蔡英文來到社區與居民同樂。

宜蘭市東區近年新興住宅林立，原屬於農村型態的延平社去人口激增，逐步變成半農村型態社區，宜蘭市公所與延平社區發展協會為營造社區活力，協助居民找回田園生活的樂趣，2013年承租延平路大樹公廟旁農地，設置專屬社區的友善樂活農場。

不過，今年4月，該農場地主因土地另有其他用途，於5月於社區解除合約，市公所遂協助洽詢位於環市東路二段約600坪的農地，並向縣府爭取到20萬元經費，助社區重新打造友善樂活農場，內共有63股菜股，供社區居民租用，9月開始陸續出租，現已出租50股，每股年租金1000元。

宜蘭市公所今與延平社區發展協會，舉行友善農場成果發表會，宜蘭縣議員黃定和、林岳賢也到場參與；延平社區發展協會理事長莊麗津指出，成立友善農場，可以協助社區居民聯絡彼此間的感情，更能達到寓教於樂的目的，讓居民學習農業相關知識，目前已有40餘戶參與。

江聰淵說，在市公所的努力下，宜蘭市已有4座市民農園，1座智慧農園，提供民眾假日休閒時，體驗農村生活樂趣，他更強調，來到延平社區的友善農場，是要種菜而不拔「菜」，他支持總統蔡英文，更歡迎蔡來到社區一起種菜，分享農村社區豐碩的成果。

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