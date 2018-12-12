晨讀取代晨考 全國5萬中小學生都在MSSR

2018-12-12 11:01

〔記者林曉雲／台北報導〕晨讀取代晨考，教室變為圖書館！

早晨上課鐘響後，小朋友到班級書櫃挑選自己喜歡的書，快速地回到座位上，開始進行閱讀，而老師必須在教室的前面（小朋友最容易看得到的位置），坐在高椅子上，與全班小朋友一起閱讀，這樣的閱讀模式被稱為「身教式持續安靜閱讀（MSSR）」。

教育部國教署、中央大學和中華明日閱讀協會今天召開「明日閱讀日元年」記者會展示成果，全國各國中小學已有122所、2千餘個班級、5萬餘名學生參與。

中央大學教授陳德懷說明，在閱讀的時間裡，教室像圖書館一樣，所有的人包括老師在內，都坐在座位上，且有一本自己喜歡的書在手中，教室必須維持安靜無聲，不能交談，推動關鍵在於老師也要身體力行，安靜地閱讀自己想看的一本書，告訴學生：「我是閱讀者，你也是閱讀者。我正在讀我想看的書，你也在讀你想看的書。大家都像在圖書館裡：各自專心看自己的書，不打擾別人。」

如此教室很快就可建立起圖書館的情境，而依研究，學生能維持安靜閱讀的時間，一開始大概只有10分鐘，甚至更短，但可循序漸進地把時間增加到15分鐘、20分鐘，甚至到30分鐘，學生慢慢就有一段安靜、不中斷、持續閱讀的完整時間。

除了晨讀之外，也強調「聊書」策略，陳懷德表示，學生在讀後要發表感想，相互討論，促進批判式思考，加強團隊合作態度與溝通技巧，提升表達能力，藉此回歸自主學習的本質，拓展學習的內涵；學校更可結合數位化遊戲式平台，藉由系統紀錄學生自己的閱讀歷程，向其他同學推薦好書，老師亦可藉系統了解學生的閱讀狀況、給予個別指導。

宜蘭縣凱旋國中以晨讀取代晨考，推動身教式持續安靜閱讀後，不但突破升學考試的晨考框架，也提升學生的專注力和語文興趣；新竹縣十興國小推動身教式持續安靜閱讀，藉由「跨域主題深讀」進行精讀，促進12年國教教育正常化。

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