台鐵新一代票務系統 團體票明年1/7上線

2018-12-12 10:46

〔記者陳宜加／台北報導〕為提升訂票效率，台鐵積極開發新一代票務系統，台鐵副局長何獻霖今天透露，團體訂票敲定於明年1月7日上線、一般旅客則須避開春節、228連續假期，預計明年3月初正式上線。

立委李昆澤今天質詢時質疑，台鐵新票務系統延宕多時，遲遲無法上線。何獻霖回應，系統預計於今年12月底完成，團體訂票服務將於明年1月7日上線、一般旅客則待春節、228連假過完，預計於3月初上線。

李昆澤認為，台鐵新車效率好、服務好，票價應該調漲，舊車應該調降以達票價差異化，考量安全保障。

李昆澤表示，普悠瑪事故對於罹難者是永遠傷痛，對社會也有衝擊，政府成立調查小組針對事故原因與硬體設備改善事項釐清，另成立台鐵總體檢專案小組，不能僅調查事故，須針對台鐵基本安全保障與市場定位服務提升等面向，提出長遠規劃。

他提出台鐵6大問題，包括市場定位不明確、組織以行政為導向、人力與財務限制、績效獎勵不落實導致服務無法創新、維管流程與資訊系統落伍、服務品質與安全責任應加強，要求交通部與台鐵朝此方向改善。

他說，台鐵市場定位必須明確，中短程運輸或長程運輸，主力應為前者，長程由高鐵負擔、都會區則搭配捷運，鐵道局今年也明確定位，台鐵為城際運輸與都會區捷運化為方向，另外就是環島運輸，必須面對台鐵經營困境，高鐵、國道客運競爭，票價居於劣勢。

何獻霖表示，西部將以中短程為主、長途為輔，未來並採取跳蛙式，縮短行車時間，東部中長程為主。李昆澤提醒，若無具體規劃，憂心台鐵恐將走入歷史。

李昆澤也說，台鐵第一線員工辛苦，考試制度應符合用人需求，目前自辦招考僅2320人、僅占16％，用人應更具彈性、專業；營運制度要以營運為導向，目前管理行政組織僵化，運、工、機、電權責也要改善。

另外，普悠瑪事故後士氣低迷，李昆澤要求提出員工激勵策略，台鐵表示，北部已經完成關懷據點，今年底全台6區完成，並將引進外部資源，落實員工協助。

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