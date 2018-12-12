立委要求補貼ABS有譜 交通部考慮編預算

2018-12-12 10:30

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部強制機車加裝ABS政策轉彎，交通部承諾將設法降低購買成本，化解民怨。立委今天於立法院紛紛建議，交通部應設法補貼，交通部代理部長王國材證實，內部已討論編列預算。

立委鄭寶清表示，天道酬勤、政道酬人，人民困難要當成自己的困難，機車族多數為經濟弱勢，如果有汽車，就不會想要騎機車，雖然台灣薪水創歷史新高，但實質所得並沒有提高，主因物價漲得更快，相對剝奪感增加，人民當然想要更安全，但不願花更多錢。

他認為，交通部政策要得到支持，必須照顧弱勢族群，機車加裝ABS應有配套措施，不能直接做或不做，安全是人民與政府一致目標，政府可以做更多，例如路平、防滑等，而ABS也可以規劃補助、保費也下降。

交通代理部長王國材表示，104年通過法規，生效於明年元旦，過去交通部法規均訂定日出條款，順著時間走，但已看到人民反映價格問題，行政院也認為安全與人民負擔應並重，下午將與經濟部、車廠討論。

他強調，ABS測試可以降低3成死傷，台灣每年機車事故死亡1600多人，有必要改善。鄭寶清說，交通部想法是安全措施要落實，價格也應儘速討論。王國材承諾是朝這個方向努力，將與主管機關協調降低價格。

立委陳歐珀表示，ABS政策重新檢視，一暫緩、二配套，交通部提出對的政策，是為了安全考量，但對的政策也要做對，相關重新檢視後的決定應該說明清楚，他也建議，交通部應討論，是否編列預算補貼支應。

王國材說，明年選項有8000元的ABS、1500元的CBS，一直與業者討論編列預算補貼、下降成本，但明年新款新車僅占15％、且不是全都要8000元，法令原規定2021年全面實施，民眾沒有選擇，確實應該檢討。

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