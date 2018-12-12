今創新低溫紀錄 下週一再迎入冬首波「大陸冷氣團」

2018-12-12 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕受冷空氣影響，今明2天北台灣延續濕冷天氣，今晨更創下入冬來新低溫紀錄，氣象專家吳德榮表示，週末假期天氣好轉，下週一（17日）入冬以來首波大陸冷氣團抵達，台北市低溫將跌破14度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今晨三芝氣溫測得13.7度，創入冬來新低溫紀錄，今明兩天受冷空氣持續影響，北部沿海空曠地區低溫仍有機會再創新低，週五（14）冷空氣稍微減弱，北台灣氣溫略回升1、2度，桃園以北仍為陰有局部雨勢的天氣。

吳德榮進一步表示，週六、日（15、16日）氣溫回升，北部平地天氣好轉，中南部則為晴時多雲天氣；週日下半天另一波冷空氣再度南下，天氣由北而南轉冷；下週一、二（18日）天氣轉「晴冷」，台北市因強輻射冷卻作用影響，低溫將降至14度以下，成為入冬以來首波「大陸冷氣團」等級之冷空氣。

吳德榮說，下週這波冷空氣來襲後，各地雖會陸續創低溫紀錄，但由於此乃「晴冷」輻射冷卻作用造成的低溫，白天在陽光下是舒適的，所以感覺上反而不會有這波冷。

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