幫狗結紮只打麻藥就閃人 防疫所：沒預算、請自行找獸醫...

2018-12-12 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕這種事可以只做一半嗎？宜蘭縣一名網友收編了一隻流浪狗，這隻流浪狗生了8隻狗寶寶後，網友決定找防疫所的人員來幫狗媽媽結紮，準備結紮當天對方卻只幫狗媽媽打完麻藥就要離開了，網友詢問下對方才說，今年縣政府沒預算了，要自己帶去讓獸醫結紮喔！

這名網友到臉書社團「爆怨公社」透露，「前一陣子我家來了一隻浪浪，過沒多久她生了八隻小土狗只好1+8全部收編」，土狗媽媽生完寶寶後，原PO決定請動植物防疫所的人員前來幫狗媽媽結紮，原PO連絡防疫所後，對方依約來到原PO的農場，但只麻醉了狗媽媽，就開始收拾東西要離開了，原PO看到愣住了，趕緊詢問「不是要幫狗狗結紮嗎？」沒想到對方這時才緩緩解釋，「今年縣政府的預算用完了，你們要自己帶去給獸醫結紮喔！」原PO聽到超傻眼，不禁在心中吶喊，預算沒了，自費結紮沒關係，但是...「你幹嘛麻醉我家的狗阿？」

網友看完笑翻，紛紛回應，「對不起...我笑了，這時在太好笑」、「真的是傻眼汪汪」、「如果真的這樣講的話就太北七了」、「阿汪表示！08昏的（得）莫名其妙

」、「是麻醉打下去才想到嗎？我笑到不行了」、「麻醉後討論結紮就不會被狗媽媽聽見談話內容，預算用完是機密不能讓狗媽知道」；不過也有網友認為，「會不會以為是流浪狗，幫你麻昏好處理？」

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