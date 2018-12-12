發現崎內之美 竹門國小走讀好客文化

2018-12-12 09:41

〔記者王涵平／台南報導〕伯公小祠、日式老宿舍……白河區崎內里有台南少數的客家聚落，竹門國小推展客家文化教學，教職員工先走讀社區，發現崎內好客之美，驚豔連連。

在崎內社區發展協會總幹事李榮添帶領下，竹門國小校長簡辰全等教職員工走讀客家文化，包括1947年建立的六片板鵝酒坑伯公小祠，默默地守護著當地居民，崎內國小老師劉華奇是土生土長的崎內客家人，描述兒時回憶，深深感受到伯公小祠在當地的重要性，同時也感念伯公的庇佑。

此外，位於已廢校的崎內國小不遠處聚落中，隱藏著數棟日治時期「臺灣生藥株式會社」主管人員（監督）的宿舍，至今仍保留良好，其中一棟即是前村長林國村的住家，也巧遇熱情好客的林國村，林國村表示，其家族在日治時期從北門井仔腳來到此地工作並落地生根，成為道地的崎內人。

李榮添引領穿過蔓草，赫然發現「臺灣生藥株式會社」烘培「柯卡」提煉「可待因」（麻醉藥品）的烘培室，見證日治時期日本企業在崎內的發展，彌足珍貴。

簡辰全表示，延續在地文化，竹門國小客家文化教學從基礎紮根，教學相長、學習不分年齡與身分，同時文化保存不是只限教室內的課程傳授，更重要的是實際接觸與體驗，走讀過程中，不時聽到巷弄中傳來客家話，令人感動。

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