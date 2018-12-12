孫安佐將到崇右科大隨班附讀 校方：表現不佳隨時可終止

2018-12-12 09:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐在美非法持有彈藥，關押260天後於昨晚返台，在士林地檢署說明後，最後無保請回，接下來可能就會到基隆崇右影藝科技大學「隨班附讀」，崇右表示，會密切關注孫安佐的行為，及入學後的學習情形，若出席、上課狀況不良，不合學校的要求、標準，隨時可終止不讓他就讀。

崇右影藝科技大學表演藝術學院院長舒宗浩，與孫鵬夫妻交情匪淺，並促成孫安佐到校「隨班附讀」，是孫能獲釋返台的關鍵，舒宗浩今天上午表示，會帶領孫安佐多做社會公益活動、關懷活動，有信心透過教育改變一個人。

舒宗浩說，教育本該永不放棄、有教無類，只要願意改過向善，孫安佐的行為學校會加以輔導。學校是開放的心態，但是要依學校的規範，任何一位學生都一樣必須遵守學校的規定，學校會密切關切孫安佐的行為，入學後的學習情形、行為舉止如果有不合學校的要求、標準，學校會隨時不讓他就讀。

舒宗浩說，孫安佐及孫鵬夫婦剛返台，還是外界關注的焦點，等他們忙完後會進一步面談，討論課程細節。不過，舒宗浩提醒，雖然依推廣教育法可以讓孫安佐隨班附讀，但不能沒來上課，學校有點名制度，出席上課狀況要良好、準時到課，若上課狀況不良的話，也會隨時終止他隨班附讀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/