桃機預估 明年旅客量估飆破4800萬、獲利穩定增加2億

2018-12-12 09:25

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場旅運量節節攀升，預估今年可望突破4600萬人次，桃機公司更預估，明年將持續成長至4806.2萬人次，較去年大幅成長1成。桃機公司預估，明年收入預計增加7.8億元，可望有73.7億餘元盈餘，獲利穩定增加2億餘元。

根據桃機公司報告，明年持續進行多項專案計畫，包括第三航廈50億元、WC滑行道遷建與雙線化工程4億元、第二航廈擴建工程3.5億元、空側設施全面化工程6.5億元；新計畫則有EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程。

桃機公司指出，明年施政重點包括基礎建設升級構面、旅客服務滿意、國際接軌等，完成第二航廈擴建工程、年服務容量將增加500萬人次；推動第三航廈建設工程，預計明年正式啟動，WC滑行道遷建及雙線化工程也預計於明年完成。

交通部代理部長王國材表示，桃機將持續推動服務溝通平台，按照國際機場協會機場服務品質評比結果，因應機場營運問題，精進旅客服務品質；另也將積極辦理招商，引入台灣文創體驗，創造停留經濟，並積極提升能見度、與國際接軌。

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