機車加裝ABS政策轉彎 交通部：民眾可自行選擇

2018-12-12 09:25

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部強制機車新車加裝ABS政策大轉彎，外界推測因蔡英文總統表態才決定轉變，交通部代理部長王國材今天澄清，總統一直關心民眾負擔，未來將朝選配方式，讓民眾有選擇的權利。他也證實，將考慮由政府補助購買加裝ABS的新車。

他說，過去談論安全，是交通部最堅持的部分，但確實須考量民眾負擔，尤其近年機車價格提升，導致民眾產生抱怨，因此政策實施後希望把新車價格降低。政策做了一個小的改變，讓民眾明天開始，還是有選擇的權利，仍可以選擇有設ABS、CBS或沒有的權利。

王國材也說，本來104年是要求全部新車加裝，的確很難用現在的狀況衡量，應該檢討，例如未來用選配的方式處理，不要強迫所有人，畢竟有一個負擔金額。

他強調，總統認同安全很重要，但關心民眾感受，一直與交通部溝通，也一直朝價格降低方案討論，希望這個立意良好的政策，稍微做一點改變，兼顧安全與民眾負擔，未來執行朝選配方式，民眾有多重選擇。

針對部分機車業者表示，已向國外廠商訂購，政策改變後無法退貨，造成損失。王國材解釋，明年新款新車加裝ABS政策不變，業者目前均為因應明年初，現在談的是2021年，相信業者大部分都還沒有開始準備，明年僅適用新款新車，且僅占總新車數約15％左右。

另外，學者建議比照電動機車，由政府補助防止炒作，王國材證實有在考慮，但電動機車是基於環保，和ABS基於安全不同，將就各層面討論，研議用什麼方式讓加裝成本降低，今天下午將初步與經濟部討論。

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