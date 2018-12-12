他受騙租下北市「第一凶宅」 追討訂金房東死不退還落跑...

2018-12-12 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕一名呂姓男子日前相中台北市新生北路一間套房，並在上週一與房東相約看屋，不過呂男在看屋過程中懷疑套房可能在知名兇宅「錦新大樓」內，數度詢問房東大樓名稱，但房東都敷衍帶過，直到呂男交付5000元訂金後才驚覺套房所在地確實是在錦新大樓內，當下便決定不租了，不料房東卻堅持不退訂金，還搭計程車趕緊逃跑。

根據《蘋果日報》報導，呂男表示，他相中中山區新生北路二段106號的11坪套房，和何姓房東在上週一相約看屋，由於附近有知名兇宅錦新大樓，呂男向房東確認「這棟大樓叫什麼名字？」房東僅回「不知道」，呂男再度詢問「這棟樓是不是錦新大樓？」，房東否認，呂男最後問房東「這棟是不是鬼屋？」房東堅決地說：「這邊絕對不是！」於是呂男當下決定交付訂金5000元，房東開出手寫收據給呂男，雙方約定另於12日再行簽約，月租16500元。

不過房東給呂男收據後，便聲稱有事要先行離開，結果呂男下樓時看到大樓佈告欄上頭寫著「錦新大樓」4字，嚇得趕緊追上房東，並要求退還5000元訂金，不過房東不願退還，並聲稱「我這戶不是鬼屋啦」、「別人家是鬼屋是干我們屁事哦」。房東表示，可以退呂男2000元，但剩下3000元必須給他拿來當車馬費，但呂男拒絕提議要求全數退還，房東僅說「合約已簽，他站得住腳」，之後便直接離去。

呂男無奈地說，套房明明就在新生北路二段108號的錦新大樓，房東卻故意欺騙說是在106號，讓他付下訂金討不回，報警後警方也說是民事糾紛不受理，讓他無奈成為冤大頭。大樓管理員表示，何姓房東在錦新大樓擁有5間房，全部都拿來出租，因為有裝潢整理過，出租率都蠻高的，租戶平均租期幾乎都有滿一年，狀況算是穩定。

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