12/12 各報重點新聞一覽

2018-12-12 06:43

自由時報

2020大選 馬吳朱 權鬥開打

九合一大選甫落幕，二○二○年總統大選，國民黨內權鬥悄然開打，國民黨立委林為洲昨與台北市議員當選人、前總統府副秘書長羅智強發表黨務革新宣言，開了第一槍，除疾呼二○二○年總統提名應採「全民調」，並附加「黨權更迭條款」，主張經提名的總統候選人應直接兼任黨主席，黨內認為此舉是劍指黨主席吳敦義。

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大突破 加拿大考慮與台洽談投保協議

加拿大與中國關係緊張之際，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）於當地時間七日回應議員提問時，首次公開表達加拿大正考慮與台灣洽談投資保障協議（ＦＩＰＡ）。另，台加兩國明將舉行第十四屆經貿諮商會議，據悉ＦＩＰＡ議題已列入議程，雙方將就此交換意見。

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國道第一次 元旦免收費至上午10點

元旦四天連續假期將至，交通部高速公路局昨天公布疏運措施，往年連假經常實施的凌晨○時至五時國道免收費措施，明年元旦首度延長到上午十點，高公局希望民眾跨年結束後準備收假返家，不要疲勞駕駛夜間上路，稍作休息白天再上路。

詳見國道第一次 元旦免收費至上午10點。

蘋果日報

北市選舉爆離譜灌票 萬華1投票所 丁竟多99張幽靈票

台灣解嚴多年，已極少傳出選舉作票事件，豈料，首善之都台北市這回竟傳出市長選舉發生離譜灌票事件！台北市長選舉驗票歷經7個工作天，昨驗完約212萬張選票，《蘋果》獨家接獲爆料，上周五驗到萬華區票匭時，竟查到華江國小一個小型投開票所，有99張沒被領取的選票，全灌票給丁守中，被視為絕跡的幽靈票灌票事件再現，等同大開民主倒車、引發各界震撼。

自稱中國人掀波 找韓國瑜聲援 吳寶春：麵包世界很單純

世界冠軍的麵包師傅吳寶春登陸中國，卻被中國網友質疑台獨，前晚在官方臉書發表「兩岸一家親，支持九二共識」聲明，指「身為中國人，是我的驕傲。」引發台灣輿論抨擊，昨他在高雄門市說，「麵包的世界裡面很單純，吳寶春還是吳寶春」。準高雄市長韓國瑜到場聲援說，單純生意人發展事業，盼台灣人民做吳後盾。總統蔡英文則說：「這都是政治壓迫，台灣人不會接受，世界上的人也不會接受！」

聯合報

機車裝ABS惹怨 蔡總統親站第一線踩煞車

明年新款機車須加裝防鎖死煞車系統ＡＢＳ，或連動式煞車系統ＣＢＳ，造成車價上漲，引起抱怨。蔡英文總統昨天親自要求政府應重新檢視配套措施、減輕人民負擔後，交通部立刻宣布，二○二一年新舊款全面加裝的政策先暫緩，明年新款車雖會照常實施，但今天將與業者討論降價促銷方案。

疏運首見 元旦0~10時國道免收費

交通部高速公路局昨天宣布，明年元旦當天，將首次實施凌晨零時至早上十時國道全線免收費，一改過去連假凌晨零時到五時的暫停收費措施，免費時段多出一倍，盼能藉此轉移收假前的壅塞車潮。

中國時報

首例！元旦0～10時 國道全線免收費

交通部高速公路局昨（11）日宣布，元旦四天（12月29日至1月1日）假期中，前3天0時到5時，國道夜間全線暫停收費，元旦當日免收費時段則延長5小時，從0時到10時，創下首例。學者則批是變相鼓勵用路人安排1日遊，可能讓塞車現象提早發生。

林為洲羅智強要求總統提名採全民調

九合一大選落幕後，緊接著2020總統大選即將起跑，國民黨立委林為洲昨則與國民黨台北市議員當選人羅智強聯名投書，發表「黨務革新宣言」，其中主張總統提名初選應採「全民調」，並鼓勵中、新生代踴躍參與初選；此外，經黨正式提名的總統候選人，也應直接接任黨主席，並規畫立委提名。

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