台灣人愛去日本旅遊 東京、大阪、沖繩排前三

2018-12-11 23:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕國人愛去日本已成亞太第一，根據旅遊搜尋平台業者 Skyscanner公布的最新調查，內容顯示台灣民眾去日本的比例大幅超過亞太其他國家，佔比更超過3分之1，而國人前15大旅遊地，光日本就佔了5名，其中東京、大阪、沖繩更位居前3名，充分展現國人對日本旅遊喜愛。

Skyscanner擁有7000萬用戶，今首次公布「2018亞太地區旅遊趨勢報告」，調查範圍涵蓋台灣、香港、日本、韓國、新加坡、泰國、澳洲、紐西蘭等8個旅遊市場，時間從去年10月到今年9月，以Skyscanner數據、量化問卷及第三方調查等多項資料組成。平台同時也介紹各項票價優惠，讓民眾在規劃旅行時可以有更多參考資訊。

分析指出，台灣民眾偏好的旅遊地，前15名有13名都集中在亞洲，其中日本的東京、大阪、沖繩分居前3名，同樣也在日本的札幌及福岡，則分別為第9名及第11名。至於另外2名則是位於歐洲的倫敦及巴黎，分居12名及15名，顯見台灣民眾偏好短程旅遊。從另一個方面看，最愛前往日本旅遊的國家，台灣在亞太地區中居冠，比例大約佔3成5，領先第二名南韓逾10個百分點，顯示民眾最愛去日本。

至於其他旅遊行為方面，調查也發現，台灣民眾平均在旅行啟程前66天就開始規劃，僅次於紐西蘭排名第二；也因為智慧手機普及率高，以手機訂票的成長率超過7％，在亞太地區也排第三。而規劃旅遊的時候，最容易受到社群媒體及影視作品的影響。在航空艙等部分，豪華經濟艙的搜尋成長率高達148％、商務艙成長85％，Skyscanner台灣區行銷經理張瑜珍分析，台灣民眾選擇商務艙是以短程旅行為主，重視舒適體驗，而選擇豪華經濟艙則是長期旅行為主，著重在舒適又經濟。

報告亦針對機票優惠做整理，跌價最多的5大城市，分別是哥本哈根的近1成8、馬列的1成5、雅典及布拉格都是1成2、吉隆坡的1成1；至於若講求享受，商務艙最便宜的5大城市，則分別為香港的9808元、沖繩的1萬3931元、南京的1萬4341元、首爾的1萬5484元、河內的1萬6565元。

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