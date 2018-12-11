再續前緣 金門旅台鄉親李能緣再捐醫療設備回饋家鄉

2018-12-11 23:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門旅台鄉親李能緣繼年初捐贈新生兒輸送型保溫箱設備，今天再捐給金門醫院包括新生兒黃膽照射治療儀等照護設備一批；金門醫院院長屠乃方表達感謝，李能緣的善舉讓醫院儀器得以汰舊換新，提供更優質的照護品質。

將邁入花甲之年的李能緣15歲離家赴台，後來從台北榮總退休，從事生技事業。

她說，60多年前，她一對雙胞胎姐妹因當年的護理設備不足先後夭折；5年前，她的孫子在國外出生時才1200多公克，拜當地醫護充足之賜，活潑健康，更讓她體會醫療設備的重要。

因此，李能緣得知金門醫院有一批「年齡和她差不多」的儀器亟需汰舊換新時，義不容辭決定幫忙。

她說，過去生命中的第1個30年是為生活打拚，第2個30年為工作而奮鬥，希望未來第3個30年，能證明自己存在的意義和價值。

衛生福利部金門醫院表示，李能緣女士捐贈的儀器，新生兒處理台與嬰兒保溫箱是給予新生兒、早產兒或體弱新生兒維持適當溫度或施以緊急救護的設備，3合1生理監視器同時可監測病人的心電、呼吸、血壓、血氧濃度、脈率、體溫等參數，新生兒黃膽照射治療儀可有效治療新生兒高黃疸血症，都是照護過程必備的儀器。

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