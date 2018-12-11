防堵「洋垃圾」入侵！ 高雄開罰4家廢塑膠廠

2018-12-11 23:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年國外廢塑膠進口量增加2.5倍，高雄市為了防堵產業用料「洋垃圾」入侵，環保局查出4家業者違反廢棄物清理法，總計開罰5萬4000元，最重可處1000萬元，建議中央提高罰則，以達到嚇阻作用。

環保局說，中國去年底開始實施「禁廢令」，導致屬產業用料的廢塑膠國際市場價格大跌，連帶影響國內廢塑膠收購價格，國內廠商也趁著價格下跌大量進口。

根據環保署統計，今年1至5月廢塑膠進口量共計16.2萬噸，比去年同期增加2.5倍，主要從日本、菲律賓、美國、英國等國進口，今年10月修正公告「產業用料需求的事業廢棄物」，加嚴進口廢塑膠及廢紙僅限合法工廠。

高雄市環保局近來加強稽查24家廢塑膠或廢紙再生工廠，發現4家業者違反廢棄物清理法，其中3家廠商申報資料不符合規定，另湖內一家資源再生公司進口產業用料10多噸，環局發現雜質過多，判定無再利用價值，要求業者全數退回。

環保局也審查業者的廢棄物計劃書，限縮事業廢棄物產出量，避免造成環境污染及焚化廠負擔，局長蔡孟裕呼籲業者守法，除了依法要求全數退運原輸出國，也將開罰6萬至1000萬元，切勿以身試法，避免得不償失。

環保局說，環保署規範廢塑膠限單一材質、單一型態，廢紙則僅限回收且經妥善分類的牛皮紙、瓦楞紙或脫墨紙，業者進口產業用料應遵守規定，以提升產業用料收受品質。

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