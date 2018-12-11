新款機車強制加裝ABS惹議 學者：安全是回家唯一的路

2018-12-11 22:18

〔記者劉力仁／台北報導〕交通部規定明年元旦起出廠的新款機車強制配備防鎖死煞車系統（ABS）或連動煞車系統（CBS），部分新機車恐漲價8000元，引起批評聲浪；學者則力挺交通部，強調安全是回家唯一的路，建議交通部推出獎勵或補助措施，讓這項立意良善的措施「接地氣」，獲得民眾支持。

文藻外語大學國企系教授賴文泰表示，他常在演講中問聽眾，「迅速、經濟、便利、舒適、安全」，你選擇交通工具最重視哪一項？聽眾答案不一。但當他接著問：「若你幫忙父母、兒女選擇交通工具會最重視哪一項？」此際，「安全」成為唯一答案。

他在上課時實驗，當詢問學生：「明年元旦起出廠的新款機車將強制配備CBS或ABS，購買新車約需多1500元、8000元，你贊成嗎？」當下果然一片反彈聲浪。隨即再問：「國內每年機車車禍死傷達23萬人，配備ABS價格或CBS價格約1500元，但會降低3成死傷人數，會減少7萬個破碎的家庭，且這項措施是循序的，明年具ABS或CBS新款新機車約15萬輛（僅佔機車市場15％），無ABS或CBS新機車則約85萬輛，你可需求自由選購有無ABS或CBS新機車，你贊成政府推廣這項措施嗎？」此時反彈聲音沉寂了。

賴文泰說，大家都知道「生命無價！安全是唯一回家的路！」但選擇交通工具時，「安全」卻不是唯一的答案，或許是對駕駛技術的自信、抑或許是不認為自己會遭此厄運。此時政府有義務告訴民眾如何避險，如何將車禍造成傷害減至最低。

賴文泰表示，國內每年約23萬人死、傷的機車車禍即是明證，世界諸多國家抑止機車的發展。但機車在國內已成為主流運具，政府無法禁止民眾騎機車，但有義務減少民眾騎乘機車的風險。鼓勵民眾機車裝置CBS或ABS就是降低風險的有效措施，防止機車緊急煞車時發生失控、滑倒、甩尾、翻車等狀況，國外經驗顯示可降低3成死傷人數，因此，歐盟、日本都已經要求機車新車裝設ABS。

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