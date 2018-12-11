台灣燈會首設「小鎮燈區」 東港鎮代會組專案小組緊盯

2018-12-11 21:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣燈會邁入第30年，首度來到屏東縣，主燈區設立在東港大鵬灣，鎮內東港光復路則增設副燈區，東港鎮代會臨時會今天大會決議籌設台灣燈會的專案小組，化背動為主動，隨時掌握、反映民意與問題。

台灣燈會首度來到屏東就落腳東港鎮，除了大鵬灣燈區，鎮內光復路也要打造「小鎮燈區」，以光復成功路為起點，綿延近1公里直達東隆宮前方廟埕，也是首度在同個行政區、卻非接壤的副燈區，辦不辦得成，備受關注。

東港鎮代會今天排定請鎮公所專題報告「小鎮燈區」，但因為目前鎮公所並沒有相對應燈會辦公室的組織，面對千頭萬緒的各項業務，資訊難以整合，鎮代吳金福於臨時動議提出籌設專案小組，督促鎮公所。

吳金福說，小鎮燈區與鎮民生活息息相關，更是首度有這麼盛大的活動進駐，大家無不希望透過這個機會，帶起東港另一波熱潮。

他說，台灣燈會東港鎮小鎮燈區將湧入比迎王平安祭典還要多的人潮，除了交通是整個燈會的關鍵，鎮內道路較狹小，停車空間搭配接駁，以及人潮離去後會留下的垃圾問題，都讓鎮民相當關注，因此希望籌組專案小組掌握。

東港鎮代會指出，成立專案小組，鎮代就可在非會期因應燈會的一舉一動召開會議，民意就可隨時反映給鎮公所調整或再反映給縣政府，化背動為主動，盼為東港因應燈會帶來更多生機。

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