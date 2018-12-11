竹縣游泳館委外惹議 泳客批髒亂、水不潔

2018-12-11 21:12

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣游泳館被鄉親抨擊不僅環境不整潔，水不常換，水質髒到上個月曾出現被疑似排泄物污染的恐怖現象！泳客還不滿縣府2月委外後，包商4月起對泳客收停車費，使得新竹縣體育場、館周邊原來都免費停車的福利，現在到了游泳館區就沒了，對泳客形同變相加價。而三溫暖SPA池水溫更是冷死人，在天氣漸冷之際，現場泳客紛紛罵，誰受得了只穿泳衣沖著冷水做SPA？

新竹縣政府教育處處長劉明超直言，前述池水受污染狀況他不知情，未來會針對泳池水質的問題，會同衛生局加強稽查、督導，以確保不再發生。至於游泳館的停車場收費，當初確實是一併納入委外作業。縣游泳館包商拒絕出面回應泳客的不滿，今天交由縣府教育處下屬的新竹縣體育場場長張國顯、業務承辦人、以及現場工作人員代為解釋。

張國顯說，有關SPA池水溫問題，在現在氣溫漸低之下，他們支持應該調高到32度，將要求業者配合辦理。泳池現場人員說，該館有50公尺水道的大池、25公尺小溫水池、以及SPA池。前者水溫就是室溫，小池水溫在攝氏26度到28度間。SPA池則是29到30度左右。沒有什麼SPA池應該要32度的「標準」。

而考慮全面換水除了成本高，還得配合休館、影響泳客，所以他們採用過濾器過濾來淨化池水，使之循環再利用。各池都有獨立的過濾器，而這些都是2008年建館使用迄今的，器材已經老舊，小池明年3月底前才將完成更新，大池的設計監造標則預定在本月底前完成。

就在前述青黃不接時，11月間1次小池的例行性保養中，因為廢水排放閥沒完全打開，導致過濾後的廢水部分回流到泳池內，擴散後被誤以為是排泄物，造成以訛傳訛，但那是偶發的單一事件。

至於地面環境的整潔問題，確實因人體的油垢、加上水漬，使得有些地磚顯得髒、舊，他們今年10月過後改自行僱請較負責任的人力專責維護，每週以2到3次不等的次數，用洗地機搭配水槍、漂白水等一起清洗，且更新部分破損的，在地磚原有的暗色防滑措施外，也在更衣室通往泳池的通道鋪上防滑墊避免打滑。

投訴的鄉親不滿說，他們是晚泳等團體的會員，新竹縣游泳館的環境整潔度真的讓人不敢恭維，目前雖稍有改善，但還是讓人觀感不好，更衣室裡面今年就有至少2人滑倒。今天現場的泳客也說，大池和小池的水溫不高可以接受，畢竟下水活動了身體就會溫暖，但是大家泡在SPA池內做三溫暖，水溫真的「冷死人」了，根本無法待久。

1名泳會的會員就說，一般SPA池的「標準」水溫是設定在攝氏32度，「正負2度」之間都還可以接受，但是業者都用設備壞了為由搪塞，拒絕加溫。泳會曾2度跟業者協調，要求開業半年後如果SPA池水溫都無法達到攝氏32度，那就應該退費10%，但是業者始終置若罔聞。

泳客說，新竹縣體育場、體育館、游泳館3館共區，周邊停車位本來都不收費，現在游泳館承包商4月收費停車後，造成新加入的會員繳一樣會費，使用時卻得另交停車費，形同變相加價，也造成新舊會員之間福利待遇不同的矛盾。

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