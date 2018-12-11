冠軍製茶師現場泡茶 八屆製茶師齊聚新北市府

2018-12-11 21:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市茶農連續八年獲得「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍，新北市政府農業局一口氣邀集8屆冠軍製茶師，即日起至12月15日在市府1樓東側大廳舉辦「新北好茶8冠茶特展」，11時30分至13時30分的兩小時則有製茶師現場泡茶給民眾喝，更設計互動體驗區及茶席品茗區，讓民眾近距離體驗茶文化。

新北市副市長葉惠青說，新北市擁有最優秀的茶農與技術，這8年來新北市就誕生了8個技藝精湛的冠軍製茶師，也期待有越來越多的生力軍返鄉「做茶」，延續前輩們努力經營成果。

農業局說，「新北好茶8冠茶特展」體驗區，準備特殊眼鏡讓民眾戴上挑茶梗，也讓民眾穿著斗笠、袖套及背茶簍等採茶服裝拍照打卡、體驗加速茶菁發酵的製茶流程如浪菁等。

而解說區則讓民眾了解製茶流程，包含從茶菁採摘、日光萎凋、室內萎凋／浪菁、殺菁、再到揉捻，最後則是乾燥，就完成茶的製作。也展示了泡茶所需的器具，讓民眾認識包含盛取茶葉所使用的茶勺、茶匙，以及泡茶所需得茶盤、茶壺、茶海及品茗杯。

農業局說，2011年至2018年的冠軍製茶師為翁銘鴻、蔡瑞陽、吳權芳、許瑋翔、陳宥達、林文王、王健智和曾添祥，與展期間的中午時段和民眾近距離分享精湛的技藝。

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