效法吳寶春？館長也發「中國台灣」聲明

2018-12-11 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕〕麵包師傅吳寶春昨天發聲明表態自己是中國人、支持九二共識，引發爭議。網紅「館長」陳之漢也發出「聲明」大酸吳，網友看到後都笑翻。

昨天吳寶春發聲明展現親中立場，聲明開頭寫著「我是吳寶春，一個生於中國台灣的麵包師」，其中還提到身為中國人，是他的驕傲，兩岸一家親，是他堅持不變的態度，「我支持九二共識...」館長陳之漢事後也在臉書發出模仿吳寶春的聲明，而且館長在文中更故意將自己形容成「偶像男歌手」、「高顏值」。

館長聲明開頭寫著「我是陳之漢，一個生於中國台灣的偶像男歌手，台灣，是養育我的土地。」聲明後面又模仿吳寶春說「身為中國人，是我的驕傲，『兩岸一家親』是我堅持不變的態度...」

館長表示他們嘗試用中國在地帥哥美女，製作出具當地特色的歌曲，最後更貼出一段「成名曲」音樂連結，不過這段音樂其實是A片製造商「TOKYO HOT」的主題曲。他又在文末酸溜溜寫到，「請問我發這樣的稿子，去中國做生意484很可以？」

許多網友看到都笑翻，「哈哈哈哈。」、「配上這耳熟能詳的音樂...很有畫面。」、「太牛B了~」還有網友建議館長要加入捲舌音，「大家『兒』好，我是陳之漢『兒』。」

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