東北季風增強！明天北台、宜花整天濕冷 清晨下探14度

2018-12-11 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11日）降雨情況趨緩，中部以北大多陰時多雲。而東北季風今晚開始增強，明天北台灣整天濕冷，中南部則是日夜溫差大，提醒民眾多加注意。

中央氣象局預報，明天（12日）受到東北季風影響，位在迎風面的北部及東半部地區會有局部短暫雨，基隆北海岸一帶降雨時間會更長。至於中南部地區的天氣型態則為多雲到晴，僅山區可能會有零星短暫陣雨發生。

溫度方面，今晚開始東北季風增強，明後兩天（12、13日）影響會最明顯，這波東北季風溫度感受上接近大陸冷氣團，可以說是入冬以來最有感的一波，清晨及入夜後最冷，預計明天清晨中部以北及東北部地區最低溫約14度至16度，其他地區也只有16至19度。到了白天，北部、東半部地區（宜花）因為降雨整天濕冷，高溫僅17至20度；中南部及台東地區則有25度至27度，氣溫舒適，但日夜溫差大，提醒民眾適時增減衣物，以免著涼感冒。

「天氣風險公司」則指出，北部、東北部地區一直到週五隨著東北風減弱，氣溫才會回暖，週六預計會是多雲到晴的舒適天氣。但週日又會有新一波冷空氣南下，屆時台灣可將轉為乾冷、日夜溫差大的天氣型態，有機會成為入冬以來首波冷氣團。

空氣品質方面，受東北季風影響，北部及東半部降雨，因此北部、宜蘭、花東及澎湖等級為「良好」；竹苗、中部、金門及馬祖地區等級為「普通」；至於雲嘉南地區也被列為「普通」等級，但因為東北風在雲嘉南地區風速偏強，易有揚塵現象，局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏地區位在東北風下風處，擴散條件差，列為「橘色提醒」，局部區域段時間內可能達「紅色警示」。

紫外線方面，宜蘭、基隆、大台北地區、桃園以及連江縣，紫外線等級為綠色圖示的「低量級」，其餘地區則為黃色圖示的「中量級」。另外，同樣也是因為東北季風增強，台灣各離島沿海及空曠地區，容易有8至10級的強陣風，海上風浪也會明顯增強，提醒民眾如欲從事海上活動，請多加注意。

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