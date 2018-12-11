高雄百名特教生秀才藝 克服肢障有自信

2018-12-11 22:12

［記者黃旭磊／高雄報導］上百名特教生克服肢體障礙，於才藝競賽中展現舞蹈、樂器及歌聲等才能。

「2018高雄市特教生才藝競賽」今天（11日）起在高雄市社教館舉辦，2天賽事吸引市區42所學校、282名學生參賽，學生克服肢體不協調，表演直笛、耶誕舞蹈，並以空手道套路對打展現體能，獲得在場師長熱烈掌聲。

成功特教學校學生表演「tag me」舞蹈 ，半年前，教練用視覺提示自閉症學生，在地上貼不同顏色圓點引導走位，而多重障礙或使用後拉式助行器學生，練習重點在手部動作及簡單走位，苦練獲得回報。

樹德家商學生去年以「青春舞耀happy go」榮獲才藝競賽特優，今年再由綜合職能科律動老師田琳鈺、導師呂敏華帶領特教生演出「美麗光彩、魅力再現」，配合耶誕節歌舞呈現溫馨與歡樂。

田琳鈺說，13名學生均是新生，半年前反覆練習團體有默契，獲得掌聲回饋，師生都很感動。

三民家商學生表演空手道對打「平安行初段」，學習障礙學生利用午休及放學後時段鍛鍊防禦型套路，同學切磋過程中，輕度智障學生會安慰同學，減輕師長壓力。

教育局專門委員吳文靜說，連續2年舉辦競賽，鼓勵特教學生奮發向上、肯定自我，也期待喚起民眾看到特教生努力與熱情，給予支持。

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