寶春師傅第3款麵包名稱 網推「發大財包」、「豬瘟包」

2018-12-11 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕宣布「身為中國人感到驕傲」的吳寶春雖然遭到外界批評，仍有網友不忘記他的麵包本業，替他發想下1款麵包名稱，網友開玩笑提議，可以開發「豬瘟肉排佐三聚氰胺毒奶麵包」、「92共柿包」等。還有網友建議，在中共國慶推出五星旗麵包，會有麵包列隊跟在後面。

原PO寫道，寶春師傅憑著桂圓酒釀麵包，榮獲世界大賽冠軍，後來又開發荔枝玫瑰口味，同樣大受好評，歷經政治風波後，寶春師傅還可以開發什麼麵包口味呢，引發網友熱烈討論。

網友們發揮創意，提出「中國台灣發大財麵包」、「不懂政治包」、「豬瘟肉排佐三聚氰胺毒奶麵包」、「地溝油麵包」、「維尼熊蜂蜜麵包」、「China胖92號」等。有網友建議研發「92共柿」或「酒鱷共柿」麵包，添加在地甜柿以9:2比例融合，應該能大賣。

其他網友則推薦「韓國魚麵包」，麵包內會有人臉跟你宣傳「92共識」。還有網友提到，若是在中共的十一國慶推出紅衣舞星期麵包，麵包會像衛兵，列隊在你後面走。

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