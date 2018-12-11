從事教育37年 龔瑞璋獲選「中華民國科技管理學會院士」

2018-12-11 21:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕龔瑞璋24年前接任正修科大校長，當時學生3千人，如今翻了6倍，且帶領老師走出校園與產業接軌，為了凸顯特色打造國際級實驗室，今年獲選「中華民國科技管理學會院士」。

「中華民國科技管理學會」致力科技管理學術研究及產業界合作交流，為表彰對科技管理有傑出貢獻或成就卓著的會員，設立「科技管理學會院士」最高名榮銜，今年共選出7位院士，科技大學只有正修科技大學校長龔瑞璋及中華醫事科技大學校長曾信超上榜。

龔瑞璋從事教育37年，24年前接下正修工專（正修科大前身）時，學生有3千人，如今已有1萬8千人，校友會則有15萬人，在全國大學中都屬於前段班。

龔瑞璋說，校訓為「正心修身」，因此他特別重視品德教育，學校屬於技職體系，職場倫理、態度、耐操更是必備，他剛接任校長時鼓勵老師走出校園跟產業互動，很多人不能接受，如今老師們都能與產業接軌。

他認為資源要與國立大學相比很困難，因此致力發展學校特色，設立國際級實驗室「超微量研究科技中心」，如今對環境維護、青少年藥物濫用防治及國人飲食健康維護做出貢獻，「藝術科技保存修復中心」則與台北故宮博物院修護單位，並列藝術修護二大重鎮。

龔瑞璋曾獲中華民國私立學校10大傑出校長、中華民國私立教育事業協會「弘道獎」及中華民國技職教育學會技職教育卓越貢獻獎。

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