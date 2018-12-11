這五星飯店「腳手緊」 推早鳥優惠版外賣年菜

2018-12-11 21:15

〔記者王俊忠／台南報導〕近年來，因料理年菜費工耗時，外帶飯店年菜回家成為許多家庭首選，讓婆婆媽媽們能輕鬆與家人圍爐享用美食。香格里拉台南遠東大飯店醉月樓推出「新春團圓」年菜外帶套組，讓消費者除夕夜在家中能享用5菜1湯兩道點心的豐盛年夜飯，即日起至2019年1月20日前預購可享9折優惠；另有多款單點美饌及贈送親友體面又大方的「吉祥雙醬禮盒」與「珠圓玉潤雙糕禮盒」年節伴手禮，歡迎民眾訂購。

醉月樓主廚許忠賢為忙碌現代家庭推出江浙風味「新春團圓年菜」套組，豐盛內容有醉月五福大拼盤、五柳枝國王大蝦、花雕火腿蒸吻鮭、一品筍香烤方肉、膏蟹花菇油雞飯、諸事吉祥佛跳牆、臘味芋頭糕、八寶桂圓甜米糕等5菜1湯兩道點心，6人份1組，上述菜色也接受單點外賣。

主廚特別推薦單點進補上品「鮑魚干貝火烔燉雞湯」；另為迎合年節送禮需求，醉月樓推出「吉祥雙醬禮盒」，包含歷年熱賣X.O.醬外，特別搭配主廚秘製剁椒醬；象徵富貴高昇的「珠圓玉潤雙糕禮盒」內含臘味芋頭糕與八寶桂圓甜米糕；品香坊推出「諸事如意節慶禮盒」內含3款燒果子與1款義大利水果柑橘蛋糕，還有手工「鳳梨酥禮盒」。飯店表示，以上年節商品最後訂購日為2019年2月1日，詳情可電洽飯店（06）7028878。

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