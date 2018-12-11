檳榔交易不透明 立委要求公平會詳查

2018-12-11 18:56

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣立委蘇震清多次反映檳榔交易不透明，恐有壟斷價格之虞，要求行政院公平會介入調查；屏東縣政府農業處表示，檳榔交易亂象存在已久，公平會也曾針對特定盤商開罰，但效果有限，近年來縣府推動檳榔轉作已略見成效，希望農委會能持續支持，加快檳榔產業轉型。

蘇震清指出，雖然政府對檳榔採取「不輔導、不禁止、不鼓勵」的三不政策，但檳榔曾是屏東縣的綠金產業，目前仍存有重要產業鏈，令人不解的是，農民將檳榔交給盤商後，第一時間卻無法得知價格，須等盤商賣完才能知道，等於是交易價格隨盤商開，沒有公開透明的機制，農民如同是被宰割的一群。

縣府農業處表示，檳榔交易市場混亂，盤商壓著下一期的錢，先結上一期的帳，常引發交貨農友不滿，行政院公平會曾對特定盤商開罰，但對改善市場交易秩序效果有限，經衛生單位多年宣導，吃檳榔人口逐年減少，為推動檳榔產業轉型，政府祭出檳榔廢園每公頃補助15萬元的措施，改種特定作物還另有補助，十分優惠，屏東縣去年已有超過100公頃檳榔園轉作，希望政府能加強輔導力道，帶動農村產業升級。

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