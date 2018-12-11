驚見天坑？！南投大停水 疑水壓太大沖破路面

2018-12-11 18:35

〔記者謝介裕／南投報導〕「哇…，難道又遇大地震，車子怎麼哪麼晃？」南投市對外要道「貓羅溪堤防道路」，今日自來水突然從地底下噴出，導致部分路面無預警凹陷，還害1輛白色自小客車險些掉入凹陷的路面之中，令往來民眾驚訝不已，自來水公司初步研判，疑是主幹管在配合南投大停水措施時，水壓突然變大，才釀成爆管、大水沖破路面的意外，目前已積極進行搶修，並保證明（12）日中午過後恢復供水的承諾，絕不會跳票。

因應「水里鄉中山水管橋送水幹管新、舊管改接工程」，南投市總共34個里中有25個里停水，自今日上午9時起，至明日中午12時止，公告停水27個小時，停水範圍之大，係10年來首見。

惟隨著改接工程施工，沿線的自來水供水管線也逐一進行關閉之際，怎料，架設在貓羅溪堤防道路地底下的主幹管突然爆裂，導致大量水流沖破路面，還造成長約2公尺、寬約1公尺的路面破洞，當時1部白色自小客車剛好行經道路凹陷路段，還好車速不快，急忙將車子煞住，才逃過一劫，但也滿腹牢騷、疑惑，直稱，難道是道路闢建時偷工減料？不然，無風無雨何以平坦的路面會出現凹陷？

自來水公司南投及草屯兩處營運所接獲通報後，也火速派員在現場擺放塑膠交通錐，並進行交管措施，以維護民眾往來安全。

自來水公司指出，依水壓、大氣壓力等相關原理，自來水量未排出，隨著閥門逐一關閉，管線裡頭的壓力便會愈來愈大，才會從最脆弱的主幹管接縫處竄出，造成此次路面受損意外發生，強調，與道路工程品質無關，希望外界不要隨意揣測。

除此，水公司也說，該意外並未造成停水用戶再增加，除南投市以外，連同名間、竹山、草屯等3鄉鎮在內，停水戶數總計有3萬5139戶，將配合「水里鄉中山水管橋送水幹管新、舊管改接工程」，儘速完成爆裂受損管線搶修工作，如期恢復供水。

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