桃捷公司明年初招募92名新血 17日至31日受理線上報名

2018-12-11 19:01

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園機場捷運通車即將滿2年，總運量即將突破4000萬人次，因應桃園捷運綠線已於10月動工，桃園大眾捷運公司替未來營運做準備、培養軌道人才，11日公布辦理明年度第一次新進人員招募，從12月17日上午9時至31日下午5時受理線上報名，歡迎社會新鮮人或年後轉職加入桃園捷運優質團隊。

桃捷公司明年第一次人才招募，共招募92名新血，分別為運務類、維修類、管理類、原住民類、身心障礙共五大類別，其中管理類組開出會計室及人力資源處「副管理師」2名，起薪5萬9000元起跳！

為向下紮根培養軌道專才，此次維修類加考「術科測驗」，程度為高中職基本實作測驗，包括維修基礎工具使用實作、電子電路板接線實作、木工實作，歡迎技職體系（高中職、專科）等專業技術士報名。

此次人才招募考試，分為筆試和口試兩階段，訂於明年1月12日進行筆試和術科考試，1月23日進行口試，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園捷運沿線（含桃園市、新北市、台北市）。

報名官網：http://www.taoyuan-metro.com/。

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