不輸「控八控控」！這張1934年眼科廣告驚豔網友

2018-12-11 18:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「坐骨神經痛，就是腰部椎間盤移位。有這款情形，請打0800-092……」這部中醫診所廣告紅極一時。早在80多年前，就有眼科醫院廣告亦是圖文並茂，簡單明瞭，超級搶眼，讓網友大呼「驚嚇了」「太酷了」，一點也不輸「控八控控」中醫診所廣告！

聚珍台灣總監王子碩在臉書PO出這張1934年台灣教會公報刊載的台南啟明眼科廣告。主視覺人臉造型，簡單廣告詞依序排在五官內，眉毛、眼睛、鼻孔都有。

「專」「門」2字就在眼瞳正中央；「病室齊備」「入院隨意」兩眉毛各一側，一看就知是眼科，十分有創意。

當年的這家啟明眼科專門醫院，院長張媽考，廣告內容以羅馬拼音白話字，文意大致是「身軀e窗，係目珠，目珠倘金，通身軀就光 」「若沒錢通醫治e人，受傳教士紹介，通減價，抑是無料」；意思是若沒錢醫治，去找傳教士介紹可以減價或免費，算是這位醫師對上帝的奉獻。

王子碩表示，廣告內容標示眼科位在台南州廳前石像邊，「Chioh-siong」（石像），就是早期台南人對民生綠園圓環的代稱（現湯德章紀念公園，日治時期圓環中央為兒玉源太郎雕像），雖然從耆老一代代口訴傳下來很常聽到，但文字記錄倒是少見。

據了解，白話字（Pe̍h-oē-jī，POJ）是以羅馬字母拼寫的閩南語正字法，基督教宣教而傳入台灣；巴克禮牧師來台宣教，於1885年創辦發行台灣第1份報紙《台灣府城教會報》（即台灣教會公報），全力推行白話字。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/