屏東演藝廳票房超越去年 商場下月中開幕

2018-12-11 18:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東演藝廳傳捷報，1月至今票房已超越去年全年收入，文化處除在今年最後1個月加緊衝刺，打造演藝廳夜晚亮麗光環境外，過去流標多次的商場委外案，最快也可望在下月（1月）中旬開幕。

屏東演藝廳2016年12月開幕，設有音樂廳、實驗劇場、戶外廣場、排練室等，營運首年2017年門票收入約800萬元，平均票房8成，文化處統計，今年1至9月已達700多萬元，平均票房8至9成，雖然10月下旬至11月，因衛武營國家藝術文化中心開幕，票房下滑2、3成，但12月初起，又逐漸回升1成。

文化處12月初起更在演藝廳打造光環境，每天夜晚亮起各種顏色的燈光，將戶外廣場點綴得美輪美奐，下旬在此登場的耶誕音樂晚會，就會讓民眾完整感受光的魅力。

此外，演藝廳商場標租案過去雖多次流標，但今年終於克服困難成功委外，預計明年1月中旬開幕，可提供觀眾閱讀、飲品等更多元服務，其經營型態也將會是南台灣首創，對刺激票房應有正面助益。

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