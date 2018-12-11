緩解東海岸線退縮 立委蕭美琴提淤沙養灘

2018-12-11 17:29

〔記者王錦義／花蓮報導〕由於東部海岸線侵蝕，花蓮多數海岸線有退縮的情形，不僅牽動當地環境生態，也影響海岸居民生計。立法委員蕭美琴在立院多次質詢要求有關部會共同協助養灘，今天也邀請中央單位前往磯崎了解海岸線現狀，並提出淤沙養灘構想，希望以海岸鄰近溪流的淤沙來彌補流失的海灘。

蕭美琴邀集水利署第九河川局副局長李榮富、東部海岸國家風景區管理處、花蓮縣政府建設處等單位，前往豐濱鄉磯崎海水浴場，除釐清東部海岸侵蝕問題權責，也共同討論養灘方向。蕭美琴說，國外曾有人工沙灘養灘案例，對於花蓮海岸快速退縮的問題，也要求九河局及花蓮縣政府評估辦理。

蕭美琴說，日前經濟部已核定前瞻基礎建設計畫經費760萬元，供縣政府評估東部海岸線特性並做規劃；由於沿海有許多產業與部落經濟文化都與海岸連結，海岸線流失不僅影響海水域場等海洋產業，也衝擊部落生活模式，例如漁船、竹筏無法進出，同時對台11線等沿海公路帶來潛在危機。

會勘現場達成共識，將以豐濱鄉磯崎海灘為試辦地點，把臨近加路蘭溪上游攔砂壩清淤，清出淤沙用於養灘、補充沙源。蕭美琴說，海岸線流失是迫切亟待處理的問題，以往許多環境整治工程帶有人定勝天思想，意圖透過人工建物限制河川海洋的自然發展，但是往往仍不敵自然反撲，因此更應思索如何與天然環境共處。

蕭美琴過去長年在立法院持續爭取有關部會協作處理，例如要求權管原住民海域的原民會協助部落面對海灘消失後的經濟活動，獲主委夷將•拔路兒承諾，將與相關事業機關共同因應海岸流失的配套措施。她說，此外也要求有成功養灘經驗的水利署與地方政府合作，評估透過生態養灘或其他方式回復海岸線。

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