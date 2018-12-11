韓國明星隊暢遊屏東 驚呼：適合韓劇來取景

2018-12-11 17:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為促進屏東觀光，在屏東縣立棒球場舉辦的「台韓明星慈善棒球賽」圓滿落幕後，屏東縣政府安排全羅道ZOMAZOMA韓國明星棒球隊暢遊屏東，首次到屏東的韓國團員們對於眼前的美景及品嚐美食感到驚豔，「原來有屏東這麼棒的地方，下次要再來」。

屏東縣政府與韓國全羅道地方政府在12月9日聯合舉辦台韓明星慈善棒球賽，現場湧入許多支持的觀眾，發揮愛心又能一睹台韓藝人在球場上的風采，為多元推動觀光，在賽後隔天安排遠從全羅道來的韓國明星隊南下墾丁，感受南境之國的熱情。

在昨（10日）、今（11日）2天1夜的遊程中，行程遍及屏東夜市、車城福安宮、國立海洋生物博物館、白砂灣、CNN評選全球12最美之一的關山夕陽、龍磐公園、東港華僑市場等景點，韓星所到之處，被許多民眾認出爭相合影，團員們每到一個景點，手機、相機拍不停，為此趟屏東行，留下最美的回憶。

經常在韓劇演出的鄭普碩表示，這是他第一次來台灣，以前不知道有屏東這個地方，但經過這次後，對屏東印象深刻，在冬天的季節裡，屏東依然艷陽高照，非常富有人情味的地方，品嚐到Q彈的萬巒豬腳、海鮮大餐，不僅有吃有玩，得天獨厚的美景，關山夕陽、墾丁沙灘、龍磐公園都非常適合韓劇來取景，另外喜歡車城福安宮對宗教虔誠氛圍，可惜外國人無法借發財金，不過有買金紙體驗「神明點鈔機」，返國後一定大力宣傳台灣有屏東這個又美又熱情的地方，台灣燈會期間會帶太太再來一遊。

屏東縣政府交通旅遊處表示，縣府積極透過各方式推動觀光旅遊，把人帶來屏東，台韓雙方進行運動及文化交流，不僅能讓民眾進場看球賽做公益，本縣旅宿業者也提供住宿券給到球場的民眾摸彩；明年台灣燈會在屏東舉辦，會繼續大力行銷，讓更多國際旅客來觀光。

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