醫病》6旬婦肩痛以為50肩 竟是旋轉肌袖撕裂作祟

2018-12-11 17:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名60多歲蘇姓婦人，經營早餐店多年，近半年來肩膀卻隱隱作痛，不但拿不起鍋子，就連煎蛋都有困難，原以為是50肩，就醫檢查才發現肩膀如袖子般的筋膜出現破洞，確診為「旋轉肌袖撕裂」，透過「微創肩關節鏡旋轉肌袖修補手術」，讓破損的破洞修復後疼痛才大幅緩解，醫師建議此類患者術後需配合復健3個月才有機會痊癒。

亞大醫院骨科醫師慕德翰今天表示，這名女患者經營早餐店30多年，長期使用手臂、肩膀翻動鍋鏟，半年前開始覺得肩膀疼痛拿不起東西，晚上甚至痛到睡不著，就診後安排超音波及核磁共振檢查，才發現「旋轉肌袖撕裂」，趕緊安排接受「微創肩關節鏡旋轉肌袖修補手術」。

慕德翰指出，此手術是在肩膀上先打數個0.5公分傷口，之後清除骨刺避免磨損，再修補旋轉肌袖破裂處，利用帶線的錨釘，將肌腱和骨骼縫合，術後因組織創傷和傷口小，肌力恢復較快，並縮短住院時間。

慕德翰解釋，旋轉肌袖主管肩部活動，分別由肩胛下肌、棘上肌、棘下肌和小圓肌所構成，並由一層筋膜覆蓋在肩關節上，以維持肩關節穩定，由於4條肌肉和筋膜猶如袖子從肩膀延伸，加上肩部旋轉的功能，故稱為旋轉肌袖。

慕德翰指出，許多人只要肩膀疼痛無力、手無法舉高時，往往聯想到五十肩，但其實五十肩發生率約為百分之2，主要是肩關節囊發生沾黏，通常以保守治療為主，旋轉肌袖斷裂則大多需藉手術修復，兩者主要區別方式為，當他人協助患者舉起手臂時，若感到疼痛且卡住上不去，則為五十肩造成，若感到疼痛但上得去，就可能是旋轉肌袖撕裂。

慕德翰表示，隨著年齡增加，因肌腱血管老化，且變得稀疏，使得肌腱容易斷裂，統計發現60歲以上的族群，發生旋轉肌袖撕裂的機率近4成，長期重覆肩膀動作的人更常見，至於年輕族群則大多是外傷或運動傷害造成，患者因肩峰下的骨刺反覆磨損肌腱，造成筋膜破洞，若不及時處理，恐讓洞越破越大，增加治療難度。

慕德翰也提醒，民眾接受手術後， 復健與肌腱癒合時間有直接關係，民眾除按時復健，也應避免突如其來的過度活動，減少猛烈的肩膀活動，才能有效預防旋轉肌袖撕裂復發。

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