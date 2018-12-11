揭露吳寶春爆紅後的行徑 他批高姿態：「真想吐口痰」

2018-12-11 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕知名麵包師傅吳寶春因發出聲明強調，他支持「兩岸一家親」與「九二共識」，還自稱「我是生於中國台灣的麵包師」，遭台灣民眾砲轟。一名曾訪問過吳寶春的資深媒體人透露，他眼中的吳寶春在走紅後姿態變很高，讓他無法認同，「發了就如此不堪，真想吐口痰！」

筆名「溫紳」的資深媒體人蔡漢勳昨在臉書分享吳寶春的新聞，他表示，曾經在節目上訪問過吳寶春，「他一直自許為台灣人，想幫輔育他的這塊土地『打拼』...當時，還特地安排『義美食品』高總與其洽談合作（當時他剛出道）事宜；雖未克湊合，但總是祝福其大展鴻圖」。

蔡漢勳說，後來吳寶春除了書一本一本出之外，新的店也一家一家的開，但卻傳出他要「赴星攻讀EMBA」，自己聽聞這件事感到很納悶，「麵包師傅為何要跨海學企管？」他透露，去年某天2人在高雄某家據傳吳有插股的西餐廳不期而遇，「他卻是一付不認識的高姿態，以致想介紹帶我去的『101頂鮮』副董與他寒喧也省了～那一刻，看到了『成名發財』後的吳寶春原貌。」

蔡也說，基於上述這件事，對於吳寶春投共「出賣」台灣人的感情，他一點也不會覺得很訝異，痛批吳寶春「畢竟...書唸得少、做人也失敗！一投機麵包學徒在『發了』以後竟如此不堪，真想吐口痰！」

針對吳寶春今天下午找來準高雄市長韓國瑜一起召開記者會，蔡漢勳則酸說，「不管他是想仗恃『韓流』加持來自保或找下台階，對於人格破產者而言，既無解也是無救」。

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