地方型SBIR計畫承辦一換再換挨批 宜縣府：會檢討改進

2018-12-11 17:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］經濟部中小企業處與宜蘭縣政府聯合辦理的地方型中小企業處小型企業創新研發計畫（SBIR），補助縣內中小企業加強技術創新，但有106年度的計畫申請者爆料，1年內縣府該計畫承辦人換了4個，對計畫內容一問三不知，導致他的計畫結案撥款時程延宕，實在擾民；工商旅遊處回應，針對問題會檢討改進，106年度的計畫，月底前就會結案撥款。

宜蘭縣政府與經濟部長期配合，辦理地方型中小企業處小型企業創新研發計畫，補助縣內中小企業加強技術創新與研發，促進經濟發展，企業提出的計畫，只要獲得縣府核定，縣府將補助計畫預算的百分之50，最多補助100萬元，此業務原由工商策進會辦理，106年度開始，計畫轉由工商旅遊處工商科承辦。

該計畫屬於跨年度計畫，縣府於每年5月開放申請，6月進入審核階段，約10月各申請者執行計畫，至隔年10月結案撥款；106年度共32家業者提出申請，17家業者獲得補助；107年度的計畫，則有31家業者申請，16家獲得補助。

不過，有106年度的計畫申請者爆料，他申請的計畫，原本10月就該結案並撥款，結案報告9月中就交齊，結案時間卻不斷延宕，至今仍無下文。

申請者指控，縣府該計畫的承辦人除對於計畫的狀況一問三不知外，他上個月12日又被通知，承辦人員異動，結案時間又再度延期，1年內縣府該計畫的承辦人換了4個，一換再換，實在很擾民。

「坦承錯誤，會檢討改進！」工商旅遊處回應，未來針對這個計畫的推展，會予以制度化，建立SOP，107年度的計畫不會再出現結案延宕的狀況，106年度的計畫，月底前會結案撥款，讓申請者盡快獲得補助。

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