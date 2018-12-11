大變革！警察離退因年改趨緩 明年四等警察考試將減招

2018-12-11 17:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕近年來由於基層警力嚴重不足，警政署這兩年以特考班加招方式補足缺額，沒想到遭逢政府年改，警察離退人數比起往年大幅減少，造成明年初警力缺額即將補足，為此警政署與考選部，正密集研商基層警力需用減招事宜，同時也將評估將現行雙軌考試再度改為單軌模式的可行性，至於減少幅度，將在兩部會協商後報考試院核定。

內政部警政署統計至11月30日止，全國警察機關基層警力缺額約2千餘人，惟目前警專在校（訓）人數約5千餘人，經估算明年1月基層警力即將補足，內政部長徐國勇為協調明年警察人員四等考試需用名額減招事宜，昨率警政署長陳家欽前往拜會考選部長蔡宗珍。

兩部對於基層警力之開源及節流，以及未來如何提升警力素質，及調整基層警力招募方式等議題進行意見交流，為因應近年警察退離人數趨緩及解決目前在校（訓）現有人員未來分發問題，警政署已成立專案小組，修正人力招訓計畫及考用需求人數，規劃請增預算員額，並研議明年警察人員四等考試需用名額減招事宜。

另為提升未來基層警力素質，研議檢討基層警力招募方式，將評估現行雙軌考試改為單軌模式之可行性，惟該制度變革牽涉甚廣，非短時間可達成，在過渡期間，兩部對於明年度警察人員四等考試減少需用名額已有共識，惟減少幅度仍須兩部協商後報考試院核定。

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