台灣鳳梨酥冠軍也稱「中國台灣」 網酸：符合公投結果

2018-12-11 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕知名麵包師傅吳寶春昨天發表聲明，強調「生於中國台灣」、「支持九二共識」，在台灣引發軒然大波，有網友發現，自稱中國台灣的還有知名鳳梨酥名店「微熱山丘」，對照之前東奧正名公投的結果，網友狂酸，此舉為「主流民意」。

微熱山丘在2014年網路投票中，被網友票選為台灣鳳梨酥冠軍，是不少台灣人心中的鳳梨酥首選，但有網友在PTT透露，他在淘寶看到微熱山丘鳳梨酥的「生產原地」，似乎和不少台灣民眾的認知有出入，微熱山丘「非常識大體der（地）將產地標註為中囯（國）台灣惹」，對照之前東奧正名公投沒有通過的結果，原PO自嘲，「南投人表4（示）： 大家都4（是）內地人 不用分der（得）這麼細」、「下一次der（的）公投題目：您4（是）否不同意微熱山丘不該正名為微熱恥丘？」

網友看完紛紛回應，「以後不買了」、「不會做歐美生意的悲哀」、「改很久了，之前換過老闆後沒多久就改了」；還有網友反串狠酸，「你的國少一點喔！中國一個點都不能少」、「577萬人主流民意，支持」、「改成中國台北，符合公投結果」、「大家都是中國人，不要分那麼多」；不過也有網友認為中國網頁不可盡信，「你在淘寶上看的期待什麼？」、「掏（淘）寶和FB貼文差很多好嗎？」

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