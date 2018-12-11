老裁縫師職業傷害手不舉 到「這裡」求助能修復百年刺繡了

2018-12-11 17:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕陳小姐從事裁縫40多年，卻因職業傷害，手一度舉不起來，經中山醫學大學附設醫院「工作強化中心」協助，恢復針線活，甚至能修復百年繡品；而27歲汽修技師車禍左踝骨折，一度連蹲都沒辦法，也轉至強化中心協助為復工做準備，如今可順利行動，更自行創業。

56歲的陳小姐少女時期就跟著師傅學製衣，25歲起在家開起個人工作室，接案製作衣服，累積了扎實的手工製作技巧，去年更挑戰設計服飾，推上設計平台，不料就在趕完審核作品後，右手突起無法抬起，所有工作停擺。

陳小姐就醫檢查發現，原來是雙手操勞過度，引發急性肌腱炎，更有雙側腕隧道症候群，起初連吃飯都只能用湯匙，她一心要回到最愛的縫紉工作，除了接受復健治療，中山附醫職業傷病防治中心協助轉介到中山附醫工作強化中心，接受強化服務，經歷近11個月的協助，陳小姐終於重拾技藝，甚至能幫收藏家修復百年宗教袍及刺繡等細微工作。

27歲潘姓汽修技師去年7月上班途中出車禍，左踝撕裂傷、腓骨骨折，更有神經、肌腱斷裂等，手術後因腳傷後遺症，連蹲下都沒辦法，影響工作，也轉介到強化中心，透過量身訂作的訓練計畫，術後10個月找回行動力，現在更創業有成。

中山附設成立工作強化中心11年，中心主持人陳美香說，工作能力強化主要是幫職災勞工在醫療復健穩定後，能在回歸原職場原職務前協助訓練，幫助個案避免因未恢復完全就重返職場，接受過大工作強度，因而再次受傷。

工作強化的評估包括了解個案工作需求及能力落差，規畫策略性的訓練內容，另有心理輔導與社會適應、職業輔導等，個案約需接受1到2個月持續性工作強化訓練，只要認定為職災勞工且符合相關服務開案標準，皆可免費提供服務。

陳美香說，11年來共服務486位職災個案重返職場，去年服務30位職災勞工，有29位順利復工，復工率達96.7％。

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