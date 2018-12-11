新店安和夜市29日開幕 發9千個紅包袋！

2018-12-11 16:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林興仁花園夜市營運後，為地方創造商機、帶動觀光消費人潮，經營者也看上新店區安和路的發展潛力，在新曆跨年及農曆年前聚集200個小吃和購物攤商，開設安和國際觀光夜市，業者表示，29日開幕當天將發放9千個紅包袋，內有消費折價券和小家電等禮品，同時還會有3大卡車的高麗菜免費贈送，為中部菜農一起拚經濟。

安和國際觀光夜市位於新店區安和路二段，佔地面積約5千坪，安和夜市副理張濟顯說，安和夜市的經營團隊與桃園八德雙子星夜市、樹林興仁花園夜市為相同團隊，業者看好新店區安和路現址，位置剛好在新店與中和交界處，希望能複製樹林興仁夜市的成功經驗，帶動新店安坑與中和地區的地區經濟，並且提供在民眾銅板價的消費樂趣。

張濟顯說，安和夜市的營業面積雖然只有興仁夜市的1/3，但是攤位數達到200多攤，小吃和百貨種類齊全，場內停車位200個，鄰近也有3、4個公私有停車場，交通十分便利。

安和夜市原址去年曾有另一家業家經營南洋風的天天來夜市，但半年就收攤，張濟顯說，原本的業者經營型態較類似百貨公司的美食廣場，租金成本高且選擇較少，安和夜市第一階段已邀集200個攤商到場設攤，現場也提供1/3的攤位數供在地業者承租，希望打造共存共榮的經營環境。

業者為帶動買氣，將於29日開幕當天，現場發放9千個紅包袋，內有消費折價券及小家電禮品，與消費者同歡，一起拚經濟。

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