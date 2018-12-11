疫病》北部20多歲男染麻疹 可傳染期接觸者173人

2018-12-11 16:44

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增1例麻疹，為北部20多歲男性，12月2日起陸續出現疲倦、發燒、出疹等症狀，經數次就醫後通報檢驗確診，由於無出國史，但從事到府裝修工作，出入場所較不固定，不排除被症狀不明顯的罹病人士所感染。不過，現已過可傳染期，恢復正常作息。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，該名個案在可傳染期間，除了就醫外，無其他公共場所或大眾運輸活動史，衛生單位已掌握接觸者共173人，包括家人及就醫時的相關接觸者等，尚未發現有疑似症狀者，預計追蹤觀察至12月27日。

疾管署統計，今年國內累計36例麻疹，其中，9例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為大宗，另有27例為國內感染，包含21例是3月底因境外移入病例引發的群聚感染疫情。

疾管署提醒，元旦連假、寒假、春節連假將接續到來，提醒計劃出國的民眾，尤其是前往東南亞、中國、歐洲等麻疹流行地區者，可先至疾管署網站了解各地疫情，並於出發前4至6週赴旅遊醫學門診評估疫苗接種需求。

此外，疾管署強調，旅遊期間應留意個人手部及呼吸道衛生，而由於麻疹可藉空氣傳播，若返國後出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，最好戴口罩儘速就醫，並告知旅遊接觸史。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/