竹市幼兒運動會週六登場 穿上制服體驗職人精神

2018-12-11 16:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府教育處15日、週六在民富國小舉行幼兒親子運動會，今年主題顛覆傳統的運動會印象，結合幼兒扮演區的角色扮演，搭配警消、空服、動物園等超過20項職業體驗，培養孩子對未來夢想的想像。市長林智堅說，盼讓孩子從小培養對各行各業的興趣，對未來充滿夢想，也能理解父母的辛苦，邀請家長帶孩子來體驗闖關。

今年幼兒親子運動會結合幼兒角色扮演並搭配職業體驗，營造HSINCHU BABYCITY扮演遊戲為概念，由公私立幼兒園營造17種不同職業趣味的「BABY CITY職業大街」，供幼兒親子動手動腳動頭腦；還有7個小小職人體驗活動，有警察、消防、空服、動物園、醫院、牧場、物流等專業人士，也會安排適合幼兒的職業活動，讓幼兒穿上制服，與專家一起體驗職人精神。

林智堅說，幼兒親子運動會模擬體驗超過20項職業，讓孩子從小培養對各行各業的興趣，也幫助他們對未來充滿夢想，同時還可以藉由體驗，使孩子理解父母工作的辛苦，現場活動非常精彩，邀請父母當天帶著孩子一同來參加。

林智堅說，竹市打造最幸福的兒童城市，上任後到後年預計增加1366個非營利與公立幼兒園的員額數，今年更透過補助就讀私幼1年3萬元，希望減輕家長的負擔，市民引頸期盼的兒童探索館，也會用最快速度完成。

教育處表示，此次運動會「BABY CITY職業大街」採闖關制，闖過5關，即可扭蛋1次兌換闖關獎品；小小職人體驗活動採現場報名，以預約券體驗制，可洽市府官方臉書社群「新竹市 新鮮事」。

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