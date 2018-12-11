塑膠中心高分子醫材大樓落成 與產業攜手創新

2018-12-11 16:50

〔記者張菁雅／台中報導〕財團法人塑膠工業技術發展中心今日舉行25週年慶暨高分子醫材大樓落成典禮，並與18家業者代表簽署複材產業暨矽膠（LSR）醫材研發聯盟合作備忘錄，將建置醫材關鍵技術平台，共同推動複材與醫材產品創新，帶動高值商機。

經濟部次長曾文生、科技部次長謝達斌及台中市副市長張光瑤等人均到場祝賀塑膠工業技術發展中心25週年慶，並為高分子醫材大樓落成剪綵。

曾文生指出，我國塑膠產業產值每年近8000億元，應用範圍遍及民生、電子、運輸與醫療等，塑膠產業對民生與經濟發展貢獻許多，期許未來技術再創新，開發新材料及推動再生資源應用，擴充塑膠機能性，追求塑膠的永續發展與循環經濟。

張光瑤表示，台中產業聚落完整，產官醫學研界緊密連結，市府則積極扮演平台角色，今年5月打造「中台灣微創醫材與智慧輔具聯盟平台」，由各界共同帶動產業成長創新。他也期許塑膠中心透過新啟用的醫材大樓增添服務能量，研發塑膠創新技術，促進中部生醫產業蓬勃發展。

塑膠中心董事長林漢福則表示，塑膠中心10多年前開始投入高分子醫材開發與法規研究，高分子醫材大樓啟用後，將建置醫材關鍵技術平台，緊密結台中榮總、中國附醫、中山附醫、彰濱秀傳4大醫療體系與各醫學院豐沛醫研資源，加速推動高分子醫材產業創新。

另外，塑膠中心即日起至13日舉行「創新技術成果展」，近60家參展業者展出80項以上創新構想，希望透過活動與參觀者互動，以掌握塑膠科技創新應用潛力，吸引更多跨域資源投入與合作，推動具市場潛力的高值產品。

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