公老坪柿葉紅了！ 感受紅色浪漫正是時候

2018-12-11 16:37

〔記者歐素美／台中報導〕菊花夜白因添月，柿葉秋紅不是霜！古人詠柿葉的詩不少，這種浪漫情懷，現在你也可以到豐原公老坪體驗。豐原區公老坪種植約20公頃四周柿，這2年社區爭取農委會水土保持局補助，推動里山計畫，打造旱溪源頭及兩側生態景觀，12月柿葉轉紅，漫步公老坪旱溪步道，除了可以來一趟旱溪溯源之旅，還能漫步在紅色的柿林中，發思古幽情、感受紅色的浪漫。

台中市公老坪產業發展協會理事長陸冠全表示，公老坪除了柑橘，也種植約20公頃的四周柿及甜柿，入冬後，柿葉轉紅，景色優美，到公老坪除可到觀光果園享受採果的樂趣，也能走走北坑或旱溪步道，運動健身，現在更多了「賞柿葉」的新選擇。

陸冠全表示，公老坪社區這2年爭取水保局經費，推動里山計畫，透過水資源的調配及草生栽培等方法，減少農業用藥及灌溉水短缺的問題，保持旱溪的基流量，維護溪中生態，並改善旱溪源頭及兩側的生態及觀景，未來希望再爭取補助，將旱溪步道與北坑登山步道串連起來，未來民眾就可以透過步道環公老坪一圈。

在里山計畫的補助下，公老坪旱溪步道沿線打造多處生態池，還有螢火蟲保育區，並保留及修復早期儲存柑橘的洞洞屋及百年土角厝，走一趟旱溪步道，不僅可來趟旱溪溯源之旅，飽覽步道沿途風光，12月至1月，柿葉轉紅，還能漫步柿林之中，感受紅色的浪漫，發思古之幽情。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/