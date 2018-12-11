賴揆與王國材緊急聯繫新機車裝ABS補救 明與業者談降價

2018-12-11 16:32

〔記者李欣芳／台北報導〕新款機車明年元旦起要強制加裝防鎖死煞車系統ABS，近來引發民怨，蔡英文總統今天要求行政部門重新檢視，找出救濟方式，或是讓減輕民眾負擔的方式。據悉，行政院長賴清德今天與交通部代理部長王國材緊急聯繫會商達成共識，將採取2項補救做法。

一是交通部明天將與機車業者討論加裝ABS朝降價方式以減輕民眾負擔，新款新車強制加裝ABS明年元旦仍將上路，二是原訂民國110年規定新車全面加裝ABS或連動式煞車系統CBS，將重新檢討期程。

王國材在與賴揆聯繫後，下午進一步宣布原訂民國110年規定全面加裝ABS或連動式煞車系統CBS，將暫緩實施。

行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪表示，行政院希望交通部能站在人民的立場來考量此案，面對明年元旦起部分新機車加裝ABS將上路，在總統發表談話後，交通部這項政策當然也面臨適度修正，行政院希望一方面能從人民的行車安全考量，另方面也要考量人民的經濟能力是否負擔，從中找到雙贏的方案。

據了解，明年元旦起，新款125CC以下機車強制裝設防鎖死煞車系統ABS或連動式煞車系統CBS，新款126CC以上機車新車強制裝設ABS，原訂舊款新車則依照排氣量數，應於110年起強制裝設ABS或CBS，否則不得領牌上路，至於原本已經領牌在使用的機車，並沒有要求要改裝ABS或CBS。

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