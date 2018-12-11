竹市東大路地下道明起封閉 替代道路看這裡！

2018-12-11 16:33

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府針對東大路及花園街地下道進行改善工程，其中東大路地下道明天起封閉動工，將封閉到明年3月15日，但花園街地下道則同步完工，作為行人替代道路，市長林智堅今天視察時，要求工務處及交通處做好配套及周邊替代道路疏導，並強化花園街地下道路面平整及隔音措施，降低對市民的影響。

東大路地下道、花園街地下道是連接前後站重要替代通道，由於現有地下道及人行空間不足，每到上下班時間人車爭道，加上建物老舊、鋼筋裸露，市府第一階段進行花園街地下道改善，已完成鋪面工程、增設吸音牆及照明，明天起開放通行，但同樣第二階段工程東大路地下道也會從明天起封閉，並以花園街地下道作為替代道路，封閉期間造成不便，敬請見諒。

林智堅已責成交通處、警察局做好交通疏導配套，於週邊強化交通告示牌面設置，讓用路人能依指示通行，並透過不同管道加強宣導，務必將對民眾影響降到最低。

林智堅在視察花園街地下道時，也要求地下道應以「路面平整為優先」，指示柏油路段重新鋪設，並實測吸音牆效果，認為東大路地下道應採用同樣設計，降低吵雜回音。此外，也要求照明改以暖色系燈具，避免影響用路人視覺，提供更安全行車環境。

市府工務處表示，東大路地下道施工封閉期間，市區通往竹科與清大、交大的機車可利用花園街地下道，該地下道暫改為單向通車，通往市區的機車，請改往光復路地下道地下道，請車輛依動線導引標誌行駛，可電洽：1999諮詢工務處養護工程科。

交通處，東大路機車地下道，明天起到明年3月15日封閉施工，期間民眾騎乘機車，主要替代道路為花園街地下道、光復路地下道，往來前後站的替代道路可利用食品路四維路振興陸橋、西大路地下道、竹蓮街機車地下道、花園街地下道，此為單向出市區、及光復地下道，此為單向進市區、及東光陸橋、公道五陸橋。

交通處會在東大地下道施工封閉期間在周邊通行道路設置導引牌面，出市區的車輛會設置指示牌面導引往花園街及西大路地下道行駛，進市區的車輛則導引到光復路地下道及東光陸橋行駛，已設置30處告示牌面，請用路人依牌面通行。

另為降低交通影響，封閉期間上午7點到晚上10點會在東大路及花園街地下道前後請義交同仁導引車輛通行，並於各改道路口請警察同仁協助指揮交通。

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