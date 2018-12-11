歲末趕工多 台南下月啟動春安檢查

2018-12-11 16:23

〔記者王涵平／台南報導〕歲末年終不少事業單位加強歲修、趕工，南市勞工局長王鑫基表示，明年元月起啟動春安檢查，呼籲事業單位務必做好各項安全設施及落實勞工職業安全衛生管理。

勞工局指出，今年元月起至目前為止，在南市8大工業區（柳營科技園區、樹谷園區、永康科技工業區、新營工業區、官田工業區，永康工業區、安平工業區、台南科技工業區），被裁處樣態統計以粉塵、溶劑、化學品、缺氧之危害最高29.2%；次之為機械、設備或器具危害佔20.8%；第三為墜落、物體飛落或崩塌之危害16.7%。

為強化職業安全，勞工局勞動檢查中心將於明年1至2月啟動春安檢查，呼籲事業單位對於墜落、物體飛落、倒塌崩塌、火災、爆炸、洩漏中毒應加強防範，營造工程應落實承攬管理、加強施工架、擋土支撐與模板鋼筋相關作業之墜落倒塌崩塌等災害預防。

王鑫基表示，勞動部訂定3年減災計畫，到2020年要將職業災害再降低30%，勞動檢查只是最後一道防線，勞工的工作安全及勞動條件需要每位雇主的關心。

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