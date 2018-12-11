快打疫苗！流感重症已99例 預估下月進入高峰期

2018-12-11 16:23

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布，上週類流感門急診就診共計6萬1861人次，較前一週上升，並新增10例重症與1例死亡，累計從今年10月進入本流感季以來，已有99例重症、11例死亡。疾管署表示，目前流感疫情尚處於低度流行期，但預估下個月就會進入流行高峰期，民眾要注意防護。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增10例重症，年齡介於5歲至88歲，其中9例均有慢性病史、7例未接種本流感季疫苗。另新增1例死亡是中部80多歲男性，雖然曾接種流感疫苗，但有心血管疾病、神經系統疾病等慢性病史，流感併發肺炎等病程變化快速而宣告不治，確診感染H3N2。

疾管署副署長莊人祥指出，目前流感疫情尚處於低度流行期，但預估下個月就會進入高峰期，至於具體時間點仍有待持續觀察。

除了老年人外，幼兒也是流感併發重症的高風險族群。馬偕醫院小兒科醫師黃瑽寧提醒，首次接種流感疫苗的幼兒，應接種2劑，第1劑與第2劑間隔4週；若是第1劑自費接種四價疫苗，但現在碰上缺貨，無須執意再等四價，第2劑可接種公費的三價疫苗，一樣可以獲得保護力。

莊人祥也說明，今年截至12月9日，公費流感疫苗接種數超過476萬劑；目前成人劑型剩餘量約34.8萬劑，幼兒劑型剩餘量約9.1萬劑，符合資格者可儘速接種。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，本流感季累計99例流感重症，感染型別以H3N2為主，占67%，並有11例死亡；近4週社區流感病毒以H3N2為主。

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